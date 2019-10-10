Женщину в Хабаровском крае осудили за соцвыплату и тут же амнистировали

СЕГОДНЯ 09:53 2019-10-10T12:06:57+03:00

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Жительница Нанайского района села на скамью подсудимых в качестве фигурантки уголовного дела о мошенничестве. Из материалов дела следует, что фигурантка дважды получила соцвыплату на покупку жилья, что категорически запрещено законом.

- Сначала осужденная получила деньги в 2009 году в рамках федеральной целевой программы «Жилище». Тогда сумма была порядка 306 тысяч рублей, которые она вложила в покупку жилого помещения в одном из поселений района. Второй раз за государственными деньгами женщина пришла в 2014 году, вступив в программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». О ранее полученной выплате она умолчала. Тогда она обогатилась на 838 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд признал фигурантку виновной в мошенничестве при получении выплат. Сама женщина вину не признала и до последнего утверждала, что действовала законно. Согласно приговору, она должна была на три года условно лишиться свободы. Однако в отношении осужденной применили акт «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов». Однако квартиру, купленную на незаконно полученные деньги, у осужденной все-таки решили забрать с целью взыскать ущерб. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU