2019-10-10T12:06:00+03:00
Общество

Заммэра Хабаровска «снял шляпу» после скандальной истории с аварийным домом

Ветхую постройку, расположенную на улице Нагорной, снова признали подлежащей сносу
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Заммэра Хабаровска «снял шляпу» после скандальной истории с аварийным домом ФОТО: ОНФ по Хабаровскому краюЗаммэра Хабаровска «снял шляпу» после скандальной истории с аварийным домом ФОТО: ОНФ по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

В Хабаровске нешуточные страсти разгорелись вокруг ветхого дома, расположенного на улице Нагорной. Это здание уже признавали непригодным для проживания и подлежащим сносу. Однако через год этот дом опять признали жилым и вполне удобным для проживания. Такой исход событий не понравился обитателям полуразрушенного строения.

- Пока жильцы добивались справедливости, заместитель мэра Хабаровска пообещал снять перед ними шляпу, если дело сдвинется с мертвой точки. Собственники вместе с правозащитниками написали десятки писем, прежде чем вопрос о переселении все же попал в поле зрения властей, - рассказали в пресс-службе ОНФ в Хабаровском крае.

Во время разбирательств получили решения судов, которые, кстати, не исполнялись. Тем временем специалисты подтверждали, что состояние несущих конструкций, моральный износ дома требуют вывести его из эксплуатации и демонтировать. В итоге дом все-таки признали аварийным. Снести его собираются до 2025 года. Однако не исключена вероятность, что это произойдет раньше в рамках программы по сносу и расселению многоквартирных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хабаровский «СКА-Нефтяник» одержал вторую победу на групповом этапе Кубка мира в Швеции
Иномарка и два большегруза оказались в одной жуткой аварии в ЕАО
О мэре Биробиджана чаще рассказывают в СМИ, чем о мэре Хабаровска
Во время уроков в школе Биробиджана осыпался потолок
Женщину в Хабаровском крае осудили за соцвыплату и тут же амнистировали
Больше 20 тысяч подтопленцев в Хабаровском крае получили компенсации
Разрыв между родившимися и умершими в Хабаровском крае увеличился за месяц
В Хабаровском крае избавятся от неэффективных жидкотопливных котельных
В Хабаровском крае нашли загородный дом и участок леса с огромным количеством тайников
День письменности коренных народов Приамурья отметили в Хабаровске
Нападением собак на детей в Хабаровске заинтересовались следователи
В Хабаровске стартует «Стартап экспедиция» в поисках лучших проектов
В правительстве Хабаровского края устроят День открытых дверей
Льготники в Еврейской автономии получат соцвыплаты за счет федеральных денег
Фотограф из Китая едет в Хабаровский край за снимками амурского тигра
Пожилой водитель в Хабаровске умер из-за собственной ошибки на дороге
В Хабаровском крае нашли и сожгли 270 килограммов конопли
Ресторан «Шанхай» в Хабаровске опечатали из-за возникшей опасности
Биробиджанские автоперевозчики купят три больших автобуса
В Хабаровском крае запустят новую систему водоснабжения
Погода в Хабаровске на 10 октября 2019 года: днем до +19, без осадков
В Хабаровском крае выясняют, нужна ли четырехдневная рабочая неделя
Хабаровский музтеатр отметит свои 93 года «Сильвой»
С 18 октября в Хабаровске изменят расписание автобусов и трамваев