Заммэра Хабаровска «снял шляпу» после скандальной истории с аварийным домом

СЕГОДНЯ 10:25 2019-10-10T12:06:00+03:00

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В Хабаровске нешуточные страсти разгорелись вокруг ветхого дома, расположенного на улице Нагорной. Это здание уже признавали непригодным для проживания и подлежащим сносу. Однако через год этот дом опять признали жилым и вполне удобным для проживания. Такой исход событий не понравился обитателям полуразрушенного строения.

- Пока жильцы добивались справедливости, заместитель мэра Хабаровска пообещал снять перед ними шляпу, если дело сдвинется с мертвой точки. Собственники вместе с правозащитниками написали десятки писем, прежде чем вопрос о переселении все же попал в поле зрения властей, - рассказали в пресс-службе ОНФ в Хабаровском крае.

Во время разбирательств получили решения судов, которые, кстати, не исполнялись. Тем временем специалисты подтверждали, что состояние несущих конструкций, моральный износ дома требуют вывести его из эксплуатации и демонтировать. В итоге дом все-таки признали аварийным. Снести его собираются до 2025 года. Однако не исключена вероятность, что это произойдет раньше в рамках программы по сносу и расселению многоквартирных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU