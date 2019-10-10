2019-10-10T12:04:33+03:00
Общество

Во время уроков в школе Биробиджана осыпался потолок

Что делать дальше, решат после работы специалистов на месте происшествия
Александр ШТААЛЬ
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Во время уроков в школы Биробиджана осыпался потокВо время уроков в школы Биробиджана осыпался потокФото: администрация Биробиджана
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В биробиджанской школе №10 случилась аварийная ситуация - прямо во время уроков осыпался потолок. Неприятный инцидент немного обескуражил как детей, так и взрослых, но в сущности он обошелся без происшествий. Никто из учеников и преподавателей не пострадал.

- С потолка на первом этаже отвалился и упал небольшой кусок штукатурки. Участок, где случилось происшествие, уже огородили с помощью яркой ленты. На месте работают представители отдела образования мэрии города и управления ЖКХ, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

Сначала специалисты обследуют потолок, где осыпалась штукатурка. Им предстоит сделать заключение о состоянии конструкции, на основании которого и будут принимать решения о дальнейших действиях. Отметим, что учебный процесс в школе продолжается в обычном режиме. Опасности для учеников и преподавателей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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