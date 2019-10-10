СЕГОДНЯ 11:37 2019-10-10T12:03:14+03:00

О мэре Биробиджана чаще рассказывают в СМИ, чем о мэре Хабаровска Фото: администрация Биробиджана

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О мэре Биробиджана Александре Головатом в средствах массовой информации пишут чаще, чем о мэре Хабаровска. Об этом свидетельствуют исследования «Медиалогии», проведенные в сентябре.

Отметим, что мэр Биробиджана прочно держится на пятой строчке рейтинга, не прибавив и не уступив не одной позиции. При этом Сергей Кравчук, наоборот, потерял позиции, опустившись сразу на семь пунктов и заняв 10 место в топ-10.

К слову, по данным «Медиалогии», в августе в средствах массовой информации меньше упоминали Сергея Фургала. Глава Хабаровского края занял пятое место. А вот губернатор Еврейской автономии Александр Левинталь, наоборот, оказался на 10-м месте в топ-10.

Напомним, рейтинг формируют на базе публикаций СМИ с помощью системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 52 тысяч источников. Среди них телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU