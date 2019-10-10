2019-10-10T12:03:14+03:00
Общество

О мэре Биробиджана чаще рассказывают в СМИ, чем о мэре Хабаровска

Сергей Кравчук оказался на последней строчке топ-10
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
О мэре Биробиджана чаще рассказывают в СМИ, чем о мэре ХабаровскаО мэре Биробиджана чаще рассказывают в СМИ, чем о мэре ХабаровскаФото: администрация Биробиджана
Изменить размер текста:

О мэре Биробиджана Александре Головатом в средствах массовой информации пишут чаще, чем о мэре Хабаровска. Об этом свидетельствуют исследования «Медиалогии», проведенные в сентябре.

Отметим, что мэр Биробиджана прочно держится на пятой строчке рейтинга, не прибавив и не уступив не одной позиции. При этом Сергей Кравчук, наоборот, потерял позиции, опустившись сразу на семь пунктов и заняв 10 место в топ-10.

К слову, по данным «Медиалогии», в августе в средствах массовой информации меньше упоминали Сергея Фургала. Глава Хабаровского края занял пятое место. А вот губернатор Еврейской автономии Александр Левинталь, наоборот, оказался на 10-м месте в топ-10.

Напомним, рейтинг формируют на базе публикаций СМИ с помощью системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 52 тысяч источников. Среди них телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хабаровский «СКА-Нефтяник» одержал вторую победу на групповом этапе Кубка мира в Швеции
Иномарка и два большегруза оказались в одной жуткой аварии в ЕАО
Во время уроков в школе Биробиджана осыпался потолок
Заммэра Хабаровска «снял шляпу» после скандальной истории с аварийным домом
Женщину в Хабаровском крае осудили за соцвыплату и тут же амнистировали
Больше 20 тысяч подтопленцев в Хабаровском крае получили компенсации
Разрыв между родившимися и умершими в Хабаровском крае увеличился за месяц
В Хабаровском крае избавятся от неэффективных жидкотопливных котельных
В Хабаровском крае нашли загородный дом и участок леса с огромным количеством тайников
День письменности коренных народов Приамурья отметили в Хабаровске
Нападением собак на детей в Хабаровске заинтересовались следователи
В Хабаровске стартует «Стартап экспедиция» в поисках лучших проектов
В правительстве Хабаровского края устроят День открытых дверей
Льготники в Еврейской автономии получат соцвыплаты за счет федеральных денег
Фотограф из Китая едет в Хабаровский край за снимками амурского тигра
Пожилой водитель в Хабаровске умер из-за собственной ошибки на дороге
В Хабаровском крае нашли и сожгли 270 килограммов конопли
Ресторан «Шанхай» в Хабаровске опечатали из-за возникшей опасности
Биробиджанские автоперевозчики купят три больших автобуса
В Хабаровском крае запустят новую систему водоснабжения
Погода в Хабаровске на 10 октября 2019 года: днем до +19, без осадков
В Хабаровском крае выясняют, нужна ли четырехдневная рабочая неделя
Хабаровский музтеатр отметит свои 93 года «Сильвой»
С 18 октября в Хабаровске изменят расписание автобусов и трамваев