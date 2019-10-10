СЕГОДНЯ 12:12 2019-10-10T12:12:18+03:00

Иномарка и два большегруза оказались в одной жуткой аварии в ЕАО Фото: УМВД России по ЕАО

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В Еврейской автономии вчера, 9 октября, в одной аварии оказались иномарка и два большегруза. По предварительной информации, происшествие случилось из-за ошибки водителя легкового авто. Мужчина, управлявший машиной Toyota Vista Ardeo, неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и выехал на встречку. По соседней полосе в это время двигался большегруз Freightliner с полуприцепом и бортовой платформой ОДАЗ 9370. Как результат, машины столкнулись.

Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, водитель грузового автомобиля Hino, который двигался позади автомобиля Toyota Vista Ardeo, также вынужден был выехать на встречку. Он хотел избежать столкновения с указанными автомобилями, но в итоге оказался в кювете, где машина еще и опрокинулась.

Происшествие случилось в районе 2034 километра 400 метров ФАД «Амур» Чита – Хабаровск. Известно, что в результате аварии водитель автомобиля Hino, водитель и два пассажира автомобиля Toyota Vista Ardeo получили телесные повреждения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU