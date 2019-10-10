Хабаровский «СКА-Нефтяник» одержал вторую победу на групповом этапе Кубка мира в Швеции

СЕГОДНЯ 12:55 2019-10-10T13:28:36+03:00

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Первым счет в матче открыл Эрик Петтерссон - на третьей минуте матча с подачи Максима Ишкельдина он распечатал ворота шведов.

Соперники ответили на 13 минуте, закатив мяч в ворота хабаровчан с углового и сравняв счет, но Петтерссона было не остановить - через пять минут он опять вывел нашу команду вперед, оформив дубль. На этот раз ему ассистировал Алан Джусоев.

- Первый тайм завершился со счетом 2:1. Во второй тридцатиминутке все было непросто, практически сразу же после начала на шесть минут удалили Джусоева, армейцы остались в меньшинстве, однако Максим Ишкельдин смог забить и довел преимущество «СКА-Нефтяника» до двух очков, - рассказали в клубе.

Ровно через шесть минут игроки «Муталы» ответили, опять сократив отрыв. Дальше игра шла с переменным успехом, но даже удаление Юрия Викулина на последних минутах матча и назначенный пенальти в наши ворота не помогли шведам хотя бы сравнять счет.

В итоге игра завершилась победой хабаровчан со счетом 3:2. «СКА-Нефтяник», выиграв две схватки, занимает первое место в группе D. Следующую встречу наши хоккеисты проведут утром 11 октября со шведским клубом «Фриллесос».

ИСТОЧНИК KP.RU