2019-10-11T01:32:15+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 11 октября 2019 года: днем до +10, без осадков

На большей части региона резко похолодает
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 11 октября 2019 года: днем до +10, без осадковПогода в Хабаровске на 11 октября 2019 года: днем до +10, без осадковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +9+11.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +8+10.

В Бикине без осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью +6+8, днем +12+14.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +6+8.

В Комсомольске-на-Амуре преимущественно без осадков. Ветер юго-западный до 17 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +9+11.

В Чегдомыне небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +4+6.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +9+11.

В Охотске сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-восточный 15-20 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +5+7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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