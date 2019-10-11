2019-10-11T02:31:27+03:00
Звезды

В Комсомольске теперь есть заслуженный художник Российской Федерации

Звание присвоили Валерию Леватаеву
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске теперь есть заслуженный художник Российской ФедерацииВ Комсомольске теперь есть заслуженный художник Российской ФедерацииФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске теперь есть заслуженный художник Российской Федерации. Столь высокое звание присвоили Валерию Васильевичу Леватаеву указом президента страны. Об этом сообщили в пресс- службе городской администрации.

СПРАВКА «КП»

Валерий Леватаев на сегодняшний день художник, а также председатель правления Комсомольского -на- Амуре городского отделения Союза художников России. Комсомольчанина отметили за вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Также это способ поблагодарить Валерия Васильевича за работу, которой он посвятил много лет.

Со столь значимым событием Валерия Леватаева поздравили не только друзья и близкие, но и представители местной власти. Так, дальнейших творческих успехов ему пожелали глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник и депутаты городской думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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