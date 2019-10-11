2019-10-11T03:03:15+03:00
Общество

Рыбак в Хабаровском крае «наловил» проблем больше чем на миллион рублей

Мужчина успел изловить 155 рыб лососевых видов, не имея на то лицензии
Ольга КИВА
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Рыбак в Хабаровском крае «наловил» проблем больше, чем на миллион рублейРыбак в Хабаровском крае «наловил» проблем больше, чем на миллион рублейФото: Иван ВИСЛОВ
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В Хабаровском крае удалось задержать рыбака с незаконно выловленной рыбой. Таким был результат после обычной процедуры досмотра остановленной автоинспекторами машины. В салоне находились водитель и пассажир. Во время разбирательств выяснилось, что первый участник событий оказался случайным человеком в этой истории.

- По версии следствия, 40-летний житель поселка Лазарев осуществил вылов 155 экземпляров лососевых видов рыб на реке Чоме. Лицензии на вылов у него не было. Фигурант также успел заготовить 50 килограммов икры. Потом он остановил попутный автомобиль и за денежное вознаграждение попросил перевезти его к месту жительства, - прокомментировали в пресс-службе УМВД Хабаровского края.

Ущерб от действий рыбака оценили в один миллион 630 тысяч рублей. Биоресурсы у фигуранта забрали и поместили их на ответственное хранение. В отношении рыбака возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». На время разбирательств фигурант будет находиться на свободе под обязательством о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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