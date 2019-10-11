2019-10-11T03:01:42+03:00
Общество

Аграрии в Хабаровском крае потеряли 20 процентов урожая

Однако уборочная кампания продолжается, даже несмотря на переувлажнение почв
Александр ШТААЛЬ
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Аграрии в Хабаровском крае потеряли 20 процентов урожаяАграрии в Хабаровском крае потеряли 20 процентов урожаяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Хабаровском крае аграрии смогли собрать 73 процента ранних зерновых культур. Больше 20 процентов урожая погибло из-за переувлажнения почв. Об этом накануне сообщили в пресс- службе краевого правительства.

Сейчас аграрии заготавливают грубые корма, в том числе на тех площадях, с которых уходит переувлажнение. Закончилась уборка картофеля – в общей сложности урожай составил порядка 10 тысяч тонн. Фермеры края смогли собрать около пяти тысячи тонн овощей с 80 процентов посевных площадей.

Напомним, от паводка пострадали 66 сельхозтоваропроизводителей. Из них 59 уже подали документы, подтверждающие ущерб. В крае уже решают вопрос с выплатами компенсаций. По представленным документам Минсельхоз РФ подтвердил ущерб 38 предприятий и КФХ, а также одному сельхозкооперативу на 94,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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