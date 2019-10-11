В Еврейской автономии отопление дают по графику

СЕГОДНЯ 03:43 2019-10-11T03:43:13+03:00

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В Еврейской автономии продолжают подавать тепло в дома местных жителей согласно графику. На сегодняшний день ресурсом уже обеспечили жителей Биробиджана, Ленинского, Октябрьского районов, частично на территории Смидовичского района, территории Бираканского, Пашковского, Кульдурского, Известковского, Облученского городских поселений Облученского района.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, на сегодняшний не зафиксировали срывы и отставания от графика в подаче тепла. С 11 октября собираются начать отопительный сезон на территории Биробиджанского района.

Отметим, что в область доставили дополнительную партию угля из Красноярска. Топливо поступит на котельные региона. На складе Биробиджанской ТЭЦ заготовили три тысячи тонн угля. Дополнительно решают вопрос с текущими работами на котельных, заменой котлоагрегатов. Ремонты не должны повлиять на ход отопительного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU