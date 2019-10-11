2019-10-11T04:00:03+03:00
Происшествия

В хабаровском крае арестовали подозреваемого в убийстве сковородкой

По версии следствия, происшествие случилось во второй половине сентября
Александр ШТААЛЬ
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В хабаровском крае арестовали подозреваемого в убийстве сковородкойВ хабаровском крае арестовали подозреваемого в убийстве сковородкойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Подозреваемого в убийстве задержали в Хабаровске почти полмесяца спустя. По предварительной информации, происшествие случилось 20 сентября. На следующий день, 21 сентября, в поселке Эльбан Амурского района обнаружили тело 34-летнего пострадавшего. По данному факту возбудили и начали расследовать уголовное дело.

- Сам фигурант рассказал, что во время застолья, они повздорили с пострадавшим. Словесная перебранка постепенно дошла до рукоприкладства. В итоге задержанный схватил сковородку и ударил ею с силой по голове оппонента. После этого он покинул место преступления, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

На время следствия фигурант будет находиться под стражей. Пока следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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