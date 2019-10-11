2019-10-11T04:32:41+03:00
Общество

В Хабаровском крае продолжают искать рыбака, пропавшего между селами

Уже обследовали 210 километров береговой линии
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае продолжают искать рыбака, пропавшего между селамиВ Хабаровском крае продолжают искать рыбака, пропавшего между селамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ульчском районе продолжаются поиски мужчины, пропавшего между селами Новотроицкое и Богородское. Сообщение о помощи поступило в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю 23 сентября. На место происшествия выдвинулась группа спасателей.

- На сегодняшний день уже обследовали 210 километров береговой линии реки Амур. Пока результатов нет. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что мужчина отправился на своем катере из села Новотроицкое в село Богородское. О его местонахождении на сегодняшний день ничего не известно.

Жителям и гостям региона напоминают, на рыбалке или во время отдыха рядом с водоемом нужно соблюдать правила безопасности. Отправляясь с поход или плавание, пожалуйста, сообщите своим близким куда именно вы собираетесь и когда планируете вернуться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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