2019-10-11T04:59:12+03:00
Общество

Хабаровчанку вместе с гаражом выгнали с казенной земли в Хабаровске

Конструкцию женщине пришлось демонтировать ради поездки за рубеж
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчанку вместе с гаражом выгнали с казенной земли в ХабаровскеХабаровчанку вместе с гаражом выгнали с казенной земли в ХабаровскеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровске удалось освободить участок земли, на котором горожанка соорудила гараж. Женщина то ли не знала, то ли не хотела оформлять необходимые для использования земли документы. Как результат, начались судебные разбирательства, а потом и вовсе ее ограничили в праве выезда за рубеж.

- Хозяйку железобетонной конструкции предупреждали о том, что нужно освободить землю. Она не реагировала. Не было с ее стороны реакции, когда ей сообщили о том, что может наступить уголовная и административная ответственность, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю.

Женщине выписали штраф. Она его оплатила, но гараж продолжал стоять на прежнем месте. Тогда ее ограничили в праве на выезд за пределы страны. И это оказалась самая действенная мера. Однажды хабаровчанка засобиралась в поездку, но не тут то было. Встал вопрос – отказаться от поездки или демонтировать гараж? Женщина выбрала второе, после чего покинула пределы страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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