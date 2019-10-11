2019-10-11T05:34:59+03:00
Общество

В Комсомольске готовятся к сбросам неочищенных стоков хабаровского Водоканала

На предприятии планируют сбросить больше миллиона кубометров жидкости
Ольга КИВА
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В Комсомольске готовятся к сбросам неочищенных стоков хабаровского ВодоканалаВ Комсомольске готовятся к сбросам неочищенных стоков хабаровского ВодоканалаФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре готовятся к сбросам неочищенных стоков хабаровского Водоканала. В связи с этим в городской администрации провели внеочередное заседание КЧС по готовности коммунальных предприятий города к работе. По предварительной информации, работы планируют начать 21 октября. Продолжаться они будут в течение шести суток.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, общий объем сброса неочищенных вод достигнет одного миллиона 290 тысяч кубометров. Ситуация усугубляется из-за высокого уровня воды в Амуре. В течение недели с 28 октября загрязненный участок воды будет проходить у берегов города Юности.

В Комсомольске уже идут работы по гиперхлорированю воды, мониторингу качества воды перед выходом в сеть. При этом в период прохождения загрязненной воды контроль воды будут проводить два раза в сутки.

Жителям города настоятельно рекомендуют употреблять только кипяченую воду, щтаельно обрабатывать рыбу, выловленную в Амуре. Фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств не рекомендуют использовать для водопоя скота воду из реки Амур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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