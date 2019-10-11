Осужденные-пожарники в Хабаровском крае поднялись по учебной тревоге

СЕГОДНЯ 05:58 2019-10-11T06:29:27+03:00

Им нужно было добраться до места возгорания и потушить пламя

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В исправительной колонии прошла тренировка, во время которой осужденные отработали действия при пожаре. Среди участников этого мероприятия обитатели колонии, входящие в состав пожарной бригады учреждения.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю, осужденным нужно было отработать сбор по тревоге, отправиться к месту условного возгорания, потушить пожар и эвакуировать пострадавших с использованием лестницы. С поставленной задачей они справились. Пострадавшим оказали первую помощь.Тренировку провели в рамках Всероссийских учений по гражданской обороне.

Отметим, что в пожарной бригаде исправительной колонии на должности бойцов пожарного расчета трудоустроены 13 осужденных. При этом все они пришли на работу добровольно после курса подготовки. Заключенные -пожарники официально трудоустроены и получают заработную плату.

ИСТОЧНИК KP.RU