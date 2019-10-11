СЕГОДНЯ 07:02 2019-10-11T09:48:00+03:00

В Бикине железнодорожник скончался, когда менял лампочку в вагоне Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Хабаровском крае разбираются в обстоятельствах смерти железнодорожника. По предварительной информации, происшествие случилось в Бикине. Работник днем собирался поменять лампочку в жилом вагоне. Во время работ его ударило током от контактной сети. Разряд был довольно сильным, мужчина скончался.

- Следователи сейчас проводят процессуальную проверку. Пока происшествие классифицируют как «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», - рассказали в пресс- службе Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Правоохранители уже осмотрели место происшествия и назначили экспертизы. Также в рамках проверки они опросили свидетелей инцидента, кроме того, им предстоит провести работы, необходимые для установления обстоятельств случившегося. По итогу проверки будет принято решение о дальнейших действиях.

ИСТОЧНИК KP.RU