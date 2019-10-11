2019-10-11T07:35:06+03:00
Общество

Отопление запустили во всех районах Хабаровского края

Отопительный сезон начался в 17 районах
Александр ШТААЛЬ
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Отопление запустили во всех районах Хабаровского краяОтопление запустили во всех районах Хабаровского краяФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Отопление запустили во всех районах Хабаровского края. Об этом сообщили в пресс- службе регионального правительства. По последним данным, сейчас из 444 котельных, которые есть в регионе, запущена 441. В 17 районах, а также в Хабаровске и Комсомольске -на- Амуре отопительный сезон уже начался.

Отметим, что топливо завезли во все районы. Жителей края предупреждают, что хотя котельные и запущены, в отдельных жилых домах тепла может не быть, так как подключение происходит поэтапно. Обычно на полный запуск нужно до 10 дней.

Напомним, в регионе работает телефон «горячей линии», где принимают жалобы на перебои с теплом. Обратиться к специалистам можно будет вплоть до 2 ноября. Чтобы сообщить о проблемах с подачей тепла в квартиры, пожалуйста, позвоните по телефону (4212) 40-23-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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