2019-10-11T09:46:01+03:00
Общество

В Биробиджане на дорогах рядом со школами появится специальная дорожная разметка

Работу выполняют в рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения»
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане на дорогах рядом со школами появится специальная дорожная разметкаВ Биробиджане на дорогах рядом со школами появится специальная дорожная разметкаФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане возле школ наносят специальную разметку. Работу выполняют в рамках федеральной программы «Повышение безопасности дорожного движения». В планах оборудовать 10 безопасных пешеходных переходов.

- В рамках выполняемых работ подрядчики также установили дорожные знаки, специальные пульсирующие светофоры, ограждения и «лежачих полицейских». Продолжают наносить специальную дорожную разметку из износостойких материалов. Такой подход поможет повысить безопасность детей на дорогах, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Отметим, что работы идут на улицах Широкая, Советская в районе школы №8, Ленина в районе гимназии №1, а также на улице 40 лет Победы близ школы №14. Кроме того, обустроят дорогу возле школы-лицея №23, школ №№9, 10 и 11 и в районе улицы Транспортной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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