2019-10-11T09:45:03+03:00
Происшествия

Доверчивый комсомольчанин не знал, что согласился продать свой катер

Он хотел только перевезти судно в другой район, а в итоге разыскивал его с полицией
Александр ШТААЛЬ
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Доверчивый комсомольчанин не знал, что согласился продать свой катерДоверчивый комсомольчанин не знал, что согласился продать свой катерФото: Олег ЗОЛОТО
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Житель Комсомольска-на-Амуре обратился в полицию и рассказал, что у него пропал катер. При этом практически добровольно отдал свое имущество малознакомому человеку. Заявитель рассказал, что только хотел перевезти плавсредство в Ульчский район. Он разместил объявление с целью найти исполнителя этой работы.

- На публикацию откликнулся мужчина. С ним-то потерпевший и обговорил детали сделки, отдал ключи и стал ждать, когда катер довезут. Позже он попытался связаться с исполнителем, но у того был выключен телефон. Ущерб потерпевший оценил в 15 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Исполнителя вскоре задержали. Им оказался 31-летний ранее судимый местный житель. Он не только не довез катер до места назначения, но и продал его. При этом перед приятелями, которые взялись помогать, фигурант разыграл целый спектакль, чтобы добиться якобы согласия владельца судна на продажу. Он сделал вид, что разговаривает с собственником по телефону. В отношении мужчины уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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