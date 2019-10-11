В конце октября сдадут обновленный стадион «Авангард» в Хабаровске

СЕГОДНЯ 08:52 2019-10-11T09:43:43+03:00

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В конце октября в краевой столице собираются сдать обновленный стадион «Авангард». Работы на этом объекте проводят в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни».

- На сегодняшний день уже уложили искусственный газон на стадионе и нанесли разметку. Завершаются внутренние работы, в том числе прокладка сетей и монтаж ливневых коллекторов, благоустройство территории. До конца месяца строители собираются обустроить парковку и подъезд к стадиону, проложить беговые дорожки, - отметили в краевом министерстве физической культуры и спорта.

Напомним, работы на стадионе «Авангард» обошлись в 89,5 миллиона рублей. Деньги использовали на реконструкцию старого спортивного сооружения. После окончания всех работ заниматься здесь смогут не только профессионалы, но и любители.

В рамках нацпроекта собираются также построить спортивные объекты в Хабаровске и Вяземском районе, в поселке Переяславка, в Комсомольске-на-Амуре.

ИСТОЧНИК KP.RU