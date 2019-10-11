В Хабаровском крае ищут кандидатов в Общественный совет

СЕГОДНЯ 09:23 2019-10-11T09:42:18+03:00

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В Хабаровском крае проводят дополнительный набор кандидатов в члены Общественного совета. Заявки от желающих принимают вплоть до 8 ноября 2019 года. Участвовать приглашают людей с активной жизненной позицией, представителей заинтересованных общественных объединений и иных некоммерческих организаций, независимых от исполнительных органов государственной власти края экспертов.

Как отметили в краевом управлении лесами, участие в работе Общественного совета осуществляется на безвозмездной основе. Желающим заявить о себе нужно подать письменное заявление на имя начальника управления лесами Хабаровского края.

Более подробную информацию об отборе можно уточнить по телефону (4212) 40-27-33 или по электронной почте les.kadr@adm.khv.ru. Также можно обратиться лично по адресу: 680020, Хабаровск, улица Запарина, 5, кабинет №12.

ИСТОЧНИК KP.RU