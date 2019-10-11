Хабаровские взрывотехники обезвредили авиабомбу в Приморье

СЕГОДНЯ 09:59 2019-10-11T10:28:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Помощь хабаровских взрывотехников накануне понадобилась жителям Приморья. По предварительной информации, в селе Вознесеновка Хорольского района обнаружили авиабомбу. Жутковатая находка попалась на глаза местному населению, которое было занято сельхозработами.

- Фотоосветительную бомбу обнаружили на территории неэксплуатируемого аэродрома. Позже выяснилось, что у нее нет взрывателя, однако безопасной ее все же назвать не взялись. В целях безопасности рядом с местом, где нашли боеприпас, организовали и огородили территорию, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Из Хабаровска в Приморье отправили пиротехнический расчет в составе трех человек. К месту предстоящих работ специалисты отправились на автомобиле. По прибытию они провели разведку местности и работы по уничтожению авиабомбы. После успешного выполнения задачи взрывотехники-спасатели вернулись в постоянный пункт дислокации.

ИСТОЧНИК KP.RU