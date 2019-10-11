2019-10-11T10:28:27+03:00
Общество

Хабаровские взрывотехники обезвредили авиабомбу в Приморье

Боеприпас обнаружили жители села Вознесеновка во время сельхозработ
Ольга КИВА
Поделиться:
Хабаровские взрывотехники обезвредили авиабомбу в ПриморьеХабаровские взрывотехники обезвредили авиабомбу в ПриморьеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

Помощь хабаровских взрывотехников накануне понадобилась жителям Приморья. По предварительной информации, в селе Вознесеновка Хорольского района обнаружили авиабомбу. Жутковатая находка попалась на глаза местному населению, которое было занято сельхозработами.

- Фотоосветительную бомбу обнаружили на территории неэксплуатируемого аэродрома. Позже выяснилось, что у нее нет взрывателя, однако безопасной ее все же назвать не взялись. В целях безопасности рядом с местом, где нашли боеприпас, организовали и огородили территорию, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Из Хабаровска в Приморье отправили пиротехнический расчет в составе трех человек. К месту предстоящих работ специалисты отправились на автомобиле. По прибытию они провели разведку местности и работы по уничтожению авиабомбы. После успешного выполнения задачи взрывотехники-спасатели вернулись в постоянный пункт дислокации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Общественники Хабаровска отправились в СИЗО-1
Народный каток в Хабаровске зальют только там, где есть асфальт
В Хабаровском крае ищут кандидатов в Общественный совет
В конце октября сдадут обновленный стадион «Авангард» в Хабаровске
Доверчивый комсомольчанин не знал, что согласился продать свой катер
В Биробиджане на дорогах рядом со школами появится специальная дорожная разметка
Отопление запустили во всех районах Хабаровского края
В Бикине железнодорожник скончался, когда менял лампочку в вагоне
Бизнесменам в Хабаровске пообещали увеличить финансовую поддержку
Осужденные-пожарники в Хабаровском крае поднялись по учебной тревоге
В Комсомольске готовятся к сбросам неочищенных стоков хабаровского Водоканала
Хабаровчанку вместе с гаражом выгнали с казенной земли в Хабаровске
В Хабаровском крае продолжают искать рыбака, пропавшего между селами
В Хабаровском крае арестовали подозреваемого в убийстве сковородкой
В Еврейской автономии отопление дают по графику
Аграрии в Хабаровском крае потеряли 20 процентов урожая
Рыбак в Хабаровском крае «наловил» проблем больше чем на миллион рублей
В Комсомольске теперь есть заслуженный художник Российской Федерации
Погода в Хабаровске на 11 октября 2019 года: днем до +10, без осадков
Хабаровский «СКА-Нефтяник» одержал вторую победу на групповом этапе Кубка мира в Швеции
Иномарка и два большегруза оказались в одной жуткой аварии в ЕАО
О мэре Биробиджана чаще рассказывают в СМИ, чем о мэре Хабаровска
Во время уроков в школе Биробиджана осыпался потолок
Заммэра Хабаровска «снял шляпу» после скандальной истории с аварийным домом