2019-10-11T10:32:08+03:00
Спорт

Народный каток в Хабаровске зальют только там, где есть асфальт

В городе уже началась подготовка к зиме
Ольга КИВА
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Народный каток в Хабаровске зальют только там, где есть асфальт ФОТО: КГАУ ДССХКНародный каток в Хабаровске зальют только там, где есть асфальт ФОТО: КГАУ ДССХК
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В Хабаровске настроились залить народный каток, как только позволят погодные условия. Такое решение прозвучало во время расширенного заседания правительства Хабаровского края, посвященного реализации нацпроекта «Спорт – норма жизни». По мнению губернатора Сергея Фургала, этот проект имеет большое значение для жителей краевой столицы.

Как сообщили в КГАУ ДССХК, народный каток традиционно заливают на набережной Хабаровска. Это самый большой каток Дальнего Востока. Пока погода не стремится к зимнему климату, но на стадионе имени Ленина уже начали подготовку к холодам. Так, полным ходом идет подготовка спецтехники, электрики проводят инвентаризацию светового оборудования, подсветка которого превратит каток в настоящую зимнюю сказку.

Отметим, что в этом году каток собираются заливать только там, где уложен асфальт. На пешеходных дорожках, вымощенных брусчаткой, ледового покрытия не будет. Также обустроят хоккейную площадку и специальную площадку для самых маленьких посетителей катка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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