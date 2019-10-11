2019-10-11T11:02:05+03:00
Общество

Общественники Хабаровска отправились в СИЗО-1

Целью визита было посмотреть, в каких условиях содержат задержанных
Александр ШТААЛЬ
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Общественники Хабаровска отправились в СИЗО-1 ФОТО: Общественная палата Хабаровского краяОбщественники Хабаровска отправились в СИЗО-1 ФОТО: Общественная палата Хабаровского края
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В Хабаровске общественники отправились в СИЗО-1. Их визит был с определенной целью – посмотреть, в каких условиях содержат задержанных и подозреваемых. Сопровождал гостей во время посещения помощник начальника управления по соблюдению прав человека в УИС Дмитрий Костырко и начальник следственного изолятора № 1 УФСИН России по Хабаровскому краю Владимир Крюков.

- За время нахождения в СИЗО-1 общественники успели осмотреть основные помещения учреждения и столовую. Также они проверили условия содержания следственно-арестованных и осужденных, пообщались с ними в ходе покамерного обхода. Уделили внимание и камере, в которой содержится молодая женщина, находящаяся под следствием совместно с новорожденным ребенком, - рассказали в пресс-службе Общественной палаты Хабаровского края.

Во время бесед с подозреваемыми и обвиняемыми общественники выясняли, какое в учреждении коммунально-бытовое и медицинское обеспечение, качество питания. Уделили внимание и тому, есть ли возможности для обучения и проведения досуга. Например, где могут здешние обитатели почитать, посмотреть телевизор или послушать радио.

ИСТОЧНИК KP.RU

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