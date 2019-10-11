В Хабаровском крае медведи все чаще попадаются на глаза людям

СЕГОДНЯ 11:35 2019-10-11T12:46:49+03:00

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В Хабаровском крае за период с 3 по 10 октября случилось пять конфликтных ситуаций с дикими животными. При этом в большинстве инцидентов виновниками становились медведи. Отметим, что всего с начала года лесные обитатели отметились уже в 173 конфликтных ситуациях. Об этом сообщили в краевом министерстве природных ресурсов.

Так, последние выходы косолапых зафиксировали, начиная с 3 октября. В этот день бурый медведь зашел на территорию поселка Чегдомын Верхнебуреинского района, на следующий день его собрат невовремя вышел на автотрассу «Комсомольск-на-Амуре - поселок Солнечный». Зверь угодил прямо под колеса проезжающей мимо машины.

Следующий случай появления медведей зафиксировали 8 октября. Один из косолапых зашел на дачи на окраине Ванино, другой разрушил сарай и задавил козу во дворе жилого дома в селе Дуди Ульчского района. В этот же день тигрица прошла по окраине поселка Солонцовый района имени Лазо.

ИСТОЧНИК KP.RU