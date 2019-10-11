СЕГОДНЯ 12:12 2019-10-11T12:41:04+03:00

Хабаровчанам предлагают пробежать по норме ГТО в Единый день тестирования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске собираются протестировать выполнение нормативов ГТО. Мероприятие запланировали на ближайшую субботу, 12 октября. Приглашают всех желающих и неравнодушных к спорту горожан. Место встречи – стадион «Юность» на улице Королева, 4г.

Как отметили в городской администрации, 12 октября объявили Единым днем тестирования по выполнению нормативов в нескольких дисциплинах. Так, в программе события забеги на 30, 60 и 100 метров. Желающие смогут преодолеть дистанцию на 1,2 и три километра.

Кроме того, среди нормативов будут смешанное передвижение, скандинавская ходьба, челночный бег, метание спортивного снаряда и стрельба из электронного оружия. Начало мероприятия в 10 часов утра. Время указано местное.

Напомним, в Хабаровске живет серебряный призер Всероссийского фестиваля ГТО. Соревнования прошли в Анапе. По итогу второе место в личных испытаниях среди мальчиков пятой ступени досталось Михаилу Шестакову.

ИСТОЧНИК KP.RU