2019-10-11T12:41:04+03:00
Общество

Хабаровчанам предлагают пробежать по норме ГТО в Единый день тестирования

Тестирование пройдет в субботу, 12 октября
Ольга КИВА
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Хабаровчанам предлагают пробежать по норме ГТО в Единый день тестированияХабаровчанам предлагают пробежать по норме ГТО в Единый день тестированияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровске собираются протестировать выполнение нормативов ГТО. Мероприятие запланировали на ближайшую субботу, 12 октября. Приглашают всех желающих и неравнодушных к спорту горожан. Место встречи – стадион «Юность» на улице Королева, 4г.

Как отметили в городской администрации, 12 октября объявили Единым днем тестирования по выполнению нормативов в нескольких дисциплинах. Так, в программе события забеги на 30, 60 и 100 метров. Желающие смогут преодолеть дистанцию на 1,2 и три километра.

Кроме того, среди нормативов будут смешанное передвижение, скандинавская ходьба, челночный бег, метание спортивного снаряда и стрельба из электронного оружия. Начало мероприятия в 10 часов утра. Время указано местное.

Напомним, в Хабаровске живет серебряный призер Всероссийского фестиваля ГТО. Соревнования прошли в Анапе. По итогу второе место в личных испытаниях среди мальчиков пятой ступени досталось Михаилу Шестакову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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