2019-10-11T12:40:09+03:00
Спорт

Хабаровский «СКА-Нефтяник» «всухую» выиграл у шведского «Фриллесоса»

Это третья подряд победа армейцев на Кубке мира среди клубных команд
Василий ЗАДУНАЕВ
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Хабаровский «СКА-Нефтяник» «всухую» выиграл у шведского «Фриллесоса»Хабаровский «СКА-Нефтяник» «всухую» выиграл у шведского «Фриллесоса»Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник
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Счет в этом матче открыл «новичок» в команде Станислав Турушев. 18-летний парень забил на 15 минуте игры, ассистировал ему опытнейший Алан Джусоев. Дальше голы посыпались, как из рога изобилия. 18 минута – Алан Джусоев, 24 - Александр Антипов, 31 – Артем Бондаренко.

Во втором тайме отличились Максим Ишкельдин и опять Станислав Турушев. Итог матча: 6:0 в пользу армейцев из Хабаровска. Шведам, несмотря на все усилия, так и не удалось ничего противопоставить команде с Дальнего Востока. Свою задачу – набрать как можно больше очков, чтобы занять выгодное положение в таблице, клуб выполнил на пять с плюсом.

Теперь осталось дождаться, пока определится соперник «СКА» по четвертьфиналу. Кстати, иркутский клуб «Байкал-Энергия» первым из российских команд потерял шансы на выход в плей-офф, обидно проиграв шведам из «Вилле».

ИСТОЧНИК KP.RU

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