СЕГОДНЯ 02:45 2019-10-12T02:45:42+03:00

Погода в Хабаровске на 12 сентября 2019 года: днем до +8, без осадков Фото: Борис КОКУРИН

Осень все больше вступает в свои права, но пока на улице тепло и солнечно

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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -4 -6. Днем +6 +8.

В Хабаровске без осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -1 -3. Днем +6 +8.

В Бикине без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -3 -5, днем +7 +9.

В Советской Гавани и Ванино ветер западный 15-17 метров в секунду. Ночью -1 -3. Днем +7 +9. Без осадков.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -2 -4. Днем +6 +8.

В Чегдомыне преимущественно без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -7 -9. Днем +3 +5.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -4 -6. Днем +3 +5.

В Охотске снег. Ветер северо-западный 8–13 метров в секунду. Ночью -3 -5. Днем 0 +2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU