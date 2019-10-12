Погода в Хабаровске на 12 сентября 2019 года: днем до +8, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -4 -6. Днем +6 +8.
В Хабаровске без осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -1 -3. Днем +6 +8.
В Бикине без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -3 -5, днем +7 +9.
В Советской Гавани и Ванино ветер западный 15-17 метров в секунду. Ночью -1 -3. Днем +7 +9. Без осадков.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -2 -4. Днем +6 +8.
В Чегдомыне преимущественно без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -7 -9. Днем +3 +5.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -4 -6. Днем +3 +5.
В Охотске снег. Ветер северо-западный 8–13 метров в секунду. Ночью -3 -5. Днем 0 +2 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU