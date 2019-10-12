2019-10-12T08:58:05+03:00
Политика

Военные химики продезинфицируют более 500 объектов в Хабаровском крае

Обеззараживанию подвергнутся дома, подвалы и дороги попавшие в зону затопления в Комсомольске-на-Амуре
Василий ЗАДУНАЕВ
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Военные химики продезинфицируют более 500 объектов в Хабаровском краеВоенные химики продезинфицируют более 500 объектов в Хабаровском краеФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты дислоцированные в Приморском крае уже прибыли в Комсомольск-на-Амуре и приступили к работе. Как сообщают в штабе округа за прошедшие сутки специалисты уже продезинфицировали 16 подвалов в многоэтажках, 10 частных подворий, кроме того, особым раствором они пролили около 8 километров дорог.

- Всего было обработано более 9 тысяч квадратных метров территории. Стоит отметить, что специалистам войск РХБ защиты предстоит выполнить работы на более 500 объектах, в том числе будут обработаны более 170 многоквартирных жилых дома, около 40 школ и детских садов, более 20 спортивных и 5 объектов культуры. Помимо этого, запланирована дезинфекция более 250 колодцев, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

В составе отряда 45 военнослужащих и 16 единиц специальной техники, с заданием бойцы войск РХБЗ рассчитывают справиться оперативно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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