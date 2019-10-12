В Хабаровском крае закрыли шумный «Пятачок»

СЕГОДНЯ 10:33 2019-10-12T10:33:05+03:00

В магазине так «ревели» кондиционеры что соседи обратились в суд

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Дело в том, что магазин, занимающийся реализацией пищевых продуктов расположен на первом этаже жилого дома. И все бы ничего, но частная предпринимательница из Амурска которой принадлежала торговая точка стремясь сохранить продукты свежими на полную мощность запускала охлаждающие системы.

Кондиционеры и рефрижераторы были не новые и сильно гудели, так сильно что жильцы соседних квартир вынуждены были обратиться в соответствующие органы. Суд назначил экспертизу, которая подтвердила правоту соседей – по заключению специалистов уровень шума не соответствовал требованиям санитарным правилам.

- В отдел судебных приставов по Амурскому району поступило постановление об административном приостановлении деятельности магазина «Пятачок», осуществляющего розничную торговлю пищевыми продуктами, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Несмотря на возражения хозяйки магазина, ее заведение закрыли. Теперь ей придётся подумать над переоборудованием системы охлаждения в торговой точке.

ИСТОЧНИК KP.RU