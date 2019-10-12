За знакомство на сайте жительница Хабаровского края заплатила 32 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 12:08 2019-10-12T12:08:50+03:00

Изменить размер текста: A A

История обещал стать романом романтическим, но стала авантюрным. С мужчиной своей мечты жительница Комсомольска-на-Амуре встретилась на сайте знакомств, затем последовала не очень долгая переписка, и они договорились о встрече. Мужчина приехал к возлюбленной из Хабаровска.

Встретились у не дома, после чего ее возлюбленный пожаловался вновь приобретённой даме сердца на свою проблему – ему срочно понадобились деньги, а банковскую карту он забыл дома. Дама пришла на помощь своему принцу – протянула кредитку и даже назвала пин-код. Тем боле что он обещал обязательно вернуть деньги.

Знакомый ушел, зато пришло СМС – с карты доверчивой жительницы города Юности списались 32 тысячи рублей – все что было на счету. Она попыталась позвонить – трубку не брали, писала – ответа так и не дождалась. Девушка пожала плечами и отправилась в полицию.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в краже. Им оказался безработный 28-летний житель краевой столицы ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные виды преступлений, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю. - Фигурант рассказал, что через банкомат перевел себе на счет деньги, которые он потратил на личные нужды, а карту новой знакомой выбросил.

Сейчас подозреваемый ожидает своей участи в изоляторе временного содержания, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU