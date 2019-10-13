2019-10-13T01:46:51+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 13 октября 2019 года: ночью минус, днем плюс

Отопительный сезон начался удивительно вовремя
Евгения МОЛОТОВА
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Ночью минус, днем плюсНочью минус, днем плюсФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В Биробиджане солнечно, без осадков. Ветер западный, северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура ночью -4. Днем +4+7.

В Хабаровске солнечно, без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду, порывы до 11 метров. Температура воздуха ночью -2. Днем +4+6. Уровень Амура 225 см. Температура воды 10,8 градуса. В течение двух суток ожидается спад уровня воды на 30-40 см.

В Бикине без осадков. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Ночью -2. Днем до +8.

В Советской Гавани и Ванино солнечно. Ветер юго-западный, 2-4 метра в секунду. Ночью 0. Днем +3+9.

В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Ветер южный, во второй половине дня юго-западный 2 - 4 метра в секунду. Ночью 0. Днем +6. Уровень Амура у Города Юности 516 см. В течение двух суток ожидается спад уровня воды на 15-20 см.

В Чегдомыне облачно с прояснениями. Ветер западный 3 метра в секунду, порывы до 8 метров. Ночью -3. Днем +2.

В Николаевске-на-Амуре облачно с прояснениями. Ветер западный, 5 метров в секунду, порывы до 11 метров. Ночью 0. Днем +4. Уровень Амура в устье реки 216 см.

В Охотске без осадков. Ветер западный 6 метров в секунду. Ночью -6. Днем 0. Температура воды в Охотском море 6,5 градуса.

Минимальная температура наблюдалась этой ночью в в Тугуро-Чумиканском районе в Токо: -22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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