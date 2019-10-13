2019-10-13T03:51:22+03:00
Авто

В Хабаровском крае больше не будет бумажных ПТС

Краевое ГИБДД прекращает выдачу "бумажек" с 1 ноября
Евгения МОЛОТОВА
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Краевое ГИБДД прекращает выдачу "бумажек" с 1 ноябряКраевое ГИБДД прекращает выдачу "бумажек" с 1 ноябряФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Выдача традиционных бумажных паспортов технических средств будет прекращена по всей стране. ГИБДД переходит на электронный документооборот. По сообщению пресс-службы автоинспекции, главным преимуществом цифровых документов станет их простота и надежность.

- В файле автомобиля будет отражена вся история автомобиля, - подчеркнули в пресс-службе краевого ГИБДД. – Были ли внесены в конструкцию изменения, проходило ли транспортное средство техосмотр, была ли в серьезных дорожно-транспортных происшествиях или в залоге.

При этом, обладателям ПТС старого образца не стоит беспокоиться. Их документы будут продолжать свое действие. А в случае утери или прихода в негодность, ПТС обменяют на электронный. Информацию из документа при необходимости можно получить, написав заявление в ГИБДД или отправив заявку через сайт Госуслуги. Сделать это сможет только владелец транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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