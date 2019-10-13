2019-10-13T05:26:20+03:00
Общество

В правительстве Хабаровского края пройдет День открытых дверей

Мероприятие приурочено к очередной годовщине образования края
Евгения МОЛОТОВА
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В краевом белом доме пройдет день открытых дверейВ краевом белом доме пройдет день открытых дверейФото: Мария ИГНАТЬЕВА
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В следующую субботу, 19 октября, краевой белый дом распахнет двери для юношества. С 10 утра и до трех часов дня в здании краевого правительства пройдет экскурсия. Желающие посетить ее могут оставить заявку в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (myrosmol.ru). Регламентирован только возраст участников – от 14 до 30 лет. Кстати, количество мест ограничено.

Также в субботу жителей краевой столицы порадуют праздничным концертом на сцене стадиона имени Ленина. Свое искусство покажет ансамбль песни и пляски дальневосточного военного округа. Найдется место и для полюбившейся хабаровчанам полевой кухни, а юные жители края с удовольствием посмотрят на выставку военной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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