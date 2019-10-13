2019-10-13T07:31:40+03:00
Общество

Жители Хабаровского края помогут детям из малообеспеченных семей согреться этой зимой

Акция «От теплого сердца» пройдет на территории края до 29 ноября
Евгения МОЛОТОВА
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Акция «От теплого сердца» пройдет на территории края до 29 ноября. Фото: соцсетиАкция «От теплого сердца» пройдет на территории края до 29 ноября. Фото: соцсети
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Идея проведения благотворительной акции принадлежит общественной организации «Союз женщин Хабаровского края». Ее поддержало краевое министерство социальной защиты населения. В рамках проведения акции «От теплого сердца» неравнодушные жители региона могут пожертвовать новые или бывшие в употреблении, но сохранившие свой вид, шапки, шарфы, носки и варежки детям, находящимся в сложной жизненной ситуации или малообеспеченным семьям.

- Сбор вещей проходит с 10 октября по 29 ноября, - рассказали в краевом минсоцззащиты. – Вещи принимаются в краевых государственных казенных учреждениях социального обслуживания семьи и детей. Их список можно найти на сайте министерства социальной защиты. Все собранные вещи будут переданы детям на торжественных мероприятиях, которые пройдут с 2 по 6 декабря на территории центров.

К участию в акции могут присоединиться все желающие. По возникающим вопросам можно обратиться по телефону (4212) 32 62 49. В Комсомольске же вещи принимаются по адресу проспект Октябрьский 23 корпус 2, с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) вопросы по телефонам 54-68-02, 54-15-74.

Акция «От теплого сердца» проходит в этом году в четвертый раз. В прошлом году в ее рамках теплые вещи получили полторы тысячи детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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