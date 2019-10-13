Срок сдачи «Броско-Молла» в центре Хабаровска передвинули до середины ноября

СЕГОДНЯ 09:09 2019-10-13T09:09:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Трехэтажный торгово-развлекательный центр, площадью в 83 тысячи квадратных метров возводят на улице Пионерской, в районе затона. Сдать его, изначально планировалось к концу октября. Город пестрит объявлениями о найме на работу в новый ТЦ, однако сдачу пришлось отложить. И это несмотря на то, что здание находится на финальной стадии строительства.

- Строительство не всегда идет по часам, - прояснила ситуацию руководитель ТРЦ «Броско-Молл» Ксения Рагимова. – Всегда возможны какие-то форс-мажоры. У нас 120 арендаторов на площадке, работают более трех тысяч человек. Сейчас подключаем сети, проводим коммуникации для аквапарка, это вторая очередь объекта. Хочется все сделать на уровне, поэтому решено срок сдачи сдвинуть на две недели.

Сам аквапарк планируют сдать в октябре 2021 года. Площадь развлекательного сооружения – более 60000 квадратных метров. Стоимость реализации проекта – шесть миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU