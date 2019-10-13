Дышите глубже: в Комсомольске-на-Амуре, возле железнодорожной больницы посадили голубые ели

СЕГОДНЯ 10:38 2019-10-13T10:38:18+03:00

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Деревья высажены сотрудниками больницы под руководством главного врача Ирины Рыбак. Мероприятие состоялось под эгидой экологической акции «Дыши».

- Этим летом на территории нашей страны сгорело более пятнадцати миллионов гектаров леса, - отметил и.о. директора Дальневосточной дирекции здравоохранения Денис Кононенко. – В том числе и по этому важно внести свой вклад в восстановление зеленых легких планеты. Железнодорожники присоединились к общероссийской акции «Дыши» и решили посадить деревья на территории каждой больницы в границах магистрали.

Для посадки выбрали молодые саженцы голубых елей, которые быстрее адаптируются к пересадке и имеют больше шансов для того, чтобы прижиться и успешно перенести зиму.

Акция на ДВЖД будет проходить поэтапно до наступления первых заморозков. По три дерева высадят в 9 медицинских учреждениях во Владивостоке, Уссурийске, Комсомольске-на-Амуре, Тынде, Южно-Сахалинске, а также других городах и поселках магистрали.

ИСТОЧНИК KP.RU