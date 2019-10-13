2019-10-13T12:04:59+03:00
Общество

В Хабаровске в список незаконных построек попал 21 объект

Таков результат рейда специалистов департамента архитектуры, строительства и землепользования
Евгения МОЛОТОВА
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В Хабаровске в список незаконных построек попал 21 объектВ Хабаровске в список незаконных построек попал 21 объектФото: Мария РАЗУМОВА
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В ходе проверки в Индустриальном районе краевой столицы открылись факты незаконного использования земли. Так, несколько участков использовались гражданами, которые не смогли предоставить правоустанавливающие документы на пользование землей.

- В ходе осмотра специалистами были выявлены факты самовольного пользования земельными участками, - рассказал заместитель директора департамента архитектуры, строительства и землепользования Вячеслав И Ин Су. - Факты самовольного использования участков выявлены по ул. Ставропольской, 10, 12, 14 16 и 22. Лица, произведшие самозахват, установлены. Вся информация направлена в адрес департамента муниципальной собственности администрации Хабаровска для проведения проверки. Совместные рейдовые мероприятия по частному сектору мы проводим во всех районах города.

Всего специалистами выявлен 21 случай самовольного захвата земельных участков. По всем выявленным случаям подготовлены документы для передачи в компетентные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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