«Хабаровский СКА-Нефтяник» впервые в истории выходит в финал Кубка мира по бенди

СЕГОДНЯ 14:34 2019-10-13T14:34:40+03:00

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Это была пятая попытка «СКА-Нефтяник» выйти в финал престижнейшего Кубка мира по хоккею с мячом среди элитных клубов планеты. Первый раз «армейцы» пытались пробиться в финал в 2015 году, тогда им путь преградил красноярский «Енисей». В 2016 хабаровчан обыграл «Вилла», в 2017 и 2018 годах «Сандвикен» причем с одинаковым счетом - 2:3 и только сейчас «СКА» сумел преодолеть полуфинальный этап и пройти дальше.

- Что касается «Динамо», это уже третья встреча наших команд в розыгрышах Кубка мира. В 2005 году дальневосточники взяли верх над столичной командой в квалификационном раунде за выход в 1/4 финала (4:4 - основное время, 4:3 - по пенальти). В 2012 году москвичи взяли реванш в матче группового турнира 11:0, - рассказал Виталий Афанасьев, пресс-атташе «СКА- Нефтяник».

Весь первый тайм ни хабаровчанам, ни москвичам не удавалось «распечатать» ворота соперников. Счет открыли только во второй тридцатиминутке. Сразу же после начала второго тайма москвичам с углового забил Юрий Викулин, подавал Юрий Бондаренко. Второй мяч в ворота «Динамо» уже на 53 минуте встречи забил Максим Ишкельдин. Несмотря на все попытки «бело-голубым» так и не удалось отыграться. Счет встречи 2:0 в пользу «СКА-Нефтяника».

Хабаровский клуб проходит в полуфинал, так же определился соперник наших хоккеистов в борьбе за Кубок мира – им стал шведский клуб «Больнес» обыгравший своих соотечественников из «Вилла».

ИСТОЧНИК KP.RU