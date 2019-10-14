СЕГОДНЯ 01:01 2019-10-14T01:01:28+03:00

Погода в Хабаровске на 14 октября 2019 года: днем до +5, без осадков Фото: Алексей ФОКИН

В регионе преимущественно без осадков

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В Биробиджане без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -7-9. Днем +3+5.

В Хабаровске без осадков. Ветер западный 15-20 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +3+5.

В Бикине без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -7-9, днем +5+7.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +5+7.

В Комсомольске-на-Амуре преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем +3+5.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем +1-1.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем 0+2.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем 0-2.

ИСТОЧНИК KP.RU