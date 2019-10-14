Чиновник в Биробиджане проштрафился на строительстве ледового катка

СЕГОДНЯ 01:31 2019-10-14T01:31:23+03:00

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В Биробиджане чиновника привлекли к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями. По предварительной информации, начальник областного управления архитектуры и строительства нарушил порядок контрактной системе при проведении закупок на строительство крытого ледового катка. Этот объект возводили в рамках нацпроекта «Демография» в столице Еврейской автономии.

- Так, в 2018 году в управлении заключили госконтракт с коммерческой организацией. Согласно этому документу подрядчик должен был построить здание крытого катка с искусственным льдом. Однако работы были выполнены в полном объеме, но акты о приемке выполненных работ заказчик подписал и полностью оплатил услуги, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

В отношении начальника управления возбудили и расследуют уголовное дело. Представителям закона предстоит выяснить все обстоятельства инцидента. Ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU