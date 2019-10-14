2019-10-14T04:57:18+03:00
Общество

Завод в Хабаровске сбрасывал стоки в Амур без разрешения от государства

Через суд предприятие-нарушителя обязали исправить это недоразумение
Ольга КИВА
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Завод в Хабаровске сбрасывал стоки в Амур без разрешения от государстваЗавод в Хабаровске сбрасывал стоки в Амур без разрешения от государстваФото: Борис КОКУРИН
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Судостроительный завод в Хабаровске привлек к себе внимание неправильными действиями. Так, во время проверки выяснилось, что на предприятии сбрасывали стоки в Амур без разрешения от государства. В компании не озадачились своевременным оформлением нужных документов, как итог, начались разбирательства.

- Сложившуюся ситуацию расценили как нарушения водного законодательства. Чтобы устранить проблему, стражам порядка пришлось обратиться в суд с иском, основное требование которого сводилось к устранению нарушения, - прокомментировали в Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Служители Фемиды приняли сторону истца и удовлетворили заявленные требования. На ответчика возложили обязанность в течение одного года с момента вступления решения суда в законную силу получить в установленном порядке нужные документы. После этого на предприятии смогут использовать водный объект для сброса сточных вод.

Решение суда в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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