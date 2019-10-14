2019-10-14T04:53:06+03:00
Общество

«Большая вода» ушла из всех подтопленных домов в Хабаровском крае

Последними стихия оставила в покое семь жилых домов в поселке Хорпинском
Александр ШТААЛЬ
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«Большая вода» ушла из всех подтопленных домов в Хабаровском крае«Большая вода» ушла из всех подтопленных домов в Хабаровском краеФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В Хабаровском крае освободились от воды все подтопленные дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Так, последние семь жилых домов освободились от стихии в поселке Хорпинском в Комсомольске-на-Амуре.

Отметим, что в Нанайском районе вода пока не уходит с двух участков внутрипоселковой дороги в селе Верхний Нерген. В поселке Хорпинском и микрорайоне Парковый вода пока удерживает позиции на 44 приусадебных участках. Переливы воды зафиксировали в Комсомольском районе на шести участках дорог в поселках Верхняя Эконь, Нижние Халбы, Бельго, Эммер и Гайтер.

К слову, в Амурске пока еще подтоплены шесть дачных участков в городе Амурске, сохраняются переливы на автодороге «Амурск-Омми» и на трех участках внутрипоселковых дорог. Постепенно стабилизируется ситуация в Ульчском и Николаевском районах.

Ликвидацию паводка постоянно контролируют в Сотрудники МЧС и представители власти. В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России региона ежедневно собирают и анализируют поступающую информацию. Продолжается работа оценочных комиссий по подсчету ущерба, нанесенного в результате паводка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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