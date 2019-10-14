В Биробиджане 17 октября застопорится движение на железнодорожном переезде

СЕГОДНЯ 03:17 2019-10-14T04:51:08+03:00

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В Биробиджане на железнодорожном переезде «Обылснабсбыт» 17 октября будет затруднено движение автотранспорта. Напомним, этот объект находится на улице Кубанской. Об этом сообщили в пресс- службе Дальневосточной железной дороги.

Временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ. Восстановительные мероприятия будут проходить, начиная с девяти часов утра и до пяти часов вечера. Эта процедура нужна, чтобы обеспечить безопасность на дороге как для пассажиров, следующих по железной дороге, так и для автолюбителей, маршрут которых проходит через этот железнодорожный переезд.

Жителям и гостям областной столицы приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Мера вынужденная, но необходимая. Автолюбителей убедительно просят учитывать вышеуказанную информацию при планировании поездок по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU