В Хабаровске 14 октября 13 домов остались без горячей воды

СЕГОДНЯ 03:53 2019-10-14T04:49:55+03:00

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В Хабаровске по данным на семь часов утра 14 октября без горячей воды остались 13 домов. Причины – повреждения теплотрассы, порыв стояка, течь по стоякам отопления, повреждение розлива отопления, повреждения в подвале и другие. Среди обезвоженных многоквартирников те, что расположены по адресам: улица Тихоокеанская, 18 и 20, улица Серышева, 50И, улица Фрунзе, 106, 108 и 113, Уссурийский бульвар, 20, улица Воронежская, 135, улица Ворошилова, 24, улица Трамвайная, 11, улица Льва Толстого, 23а, улица Ленина, 31, улица Вологодская, 6а и улица Оборонная, 13. Отключений холодной воды не зафиксировали.

Как сообщили в городской администрации, в минувшие сутки на улицах и дорогах краевой столицы работали 56 единиц техники. Также ночью задействовали пять машин. В общей сложности с улиц вывезли больше 60 кубометра мусора и смета.

В городе 13 октября зафиксировали 25 дорожных происшествий, 11 возгораний, по номеру «03» скорую помощь вызывали 763 раза. Сегодня утром на городские маршруты вышло 644 единицы общественного транспорта. Из них 34 трамвая, 20 троллейбусов и 590 автобусов. Еще 73 автобуса работают на пригородных маршрутах.

ИСТОЧНИК KP.RU