В Хабаровском крае поиски пропавших пассажиров катера не увенчались успехом

СЕГОДНЯ 04:37 2019-10-14T04:48:27+03:00

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В Комсомольском районе поиски двух пропавших пассажиров катера результатов не дали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Напомним, ранее сообщалось о найденном затопленном катере. Он находился на берегу реки Горин в районе поселка Боктор. Также обнаружили тело мужчины.

По предварительной информации, с погибшим на борту могли находиться еще два человека. Их-то и начали искать. О помощи попросили полицейские районного отдела МВД России. Прибывшие 11 октября на место спасатели включились в поисковую работу. В целом им уже удалось обследовать 20 километров береговой черты. Поиски результатов не дали, ведутся оперативно-следственные мероприятия.

Жителей и гостей края убедительно просят соблюдать правила безопасности при нахождении у водоемов. Пожалуйста, перед тем, как отправиться в плавание, сообщите о своих планах близким, а также объясните им, куда именно вы отправляетесь и через какое время планируете вернуться.

ИСТОЧНИК KP.RU