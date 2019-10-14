Хабаровские пловцы забрали награды чемпионата и первенства ДФО

СЕГОДНЯ 04:54 2019-10-14T04:54:18+03:00

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В Хабаровске завершился чемпионат и первенство ДФО среди юниоров и юношей по плаванию. В течение четырех дней порядка сильнейшие пловцы боролись за медали и путевки на чемпионат страны и Всероссийские соревнования. По итогу, большая часть наград оказалась в руках пловцов Хабаровского края.

- Отметим, что в этом году впервые в соревнованиях такого уровня участвовали спортсмены из Бурятии и Забайкалья. Однако это дебют не принес им ярких побед. При этом по общему числу медалей хабаровские спортсмены обошли приморцев, собрав 77 наград, - рассказали в пресс-службе СШ «Олимпия».

Отметим также, что Виктория Шардакова впервые выполнила норматив «Мастера спорта». Ее коллеги по спорту также отличились. Например, Вероника Емельянцева взяла шесть первых мест, Полина Кузнецова выиграла все свои дистанции. Павел Савельев и Ярослав Яшин по своим возрастным группам стали первыми, а в чемпионате были вторыми-третьими, хотя они гораздо младше своих соперников.

ИСТОЧНИК KP.RU