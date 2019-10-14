Хабаровский артист Александр Сафронов получил государственную награду

СЕГОДНЯ 05:31 2019-10-14T05:31:53+03:00

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В Хабаровском крае двух деятелей культуры отметили государственными наградами. Один из них Валерий Леватаев из Комсомольска-на-Амуре, которому присвоили звание «Заслуженный художник РФ». Ранее сообщалось, что он занимает пост председателя правления Комсомольского-на-Амуре городского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».

- Второй человек, которого удостоили государственной награды - Александр Сафронов, артист Хабаровского краевого театра драмы. Ему присвоили звание «Заслуженного артиста Российской Федерации», - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, что на сегодняшний день в регионе живут 30 заслуженных артистов Российской Федерации, четыре народных артиста России, три заслуженных художника РФ, два народных художника Российской Федерации. Еще 20 человек удостоены почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU