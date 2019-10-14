Хабаровские школьники-отличники съездили в Крым

СЕГОДНЯ 05:58 2019-10-14T06:23:56+03:00

На юге ребята отдыхали с 4 по 10 октября

Изменить размер текста: A A

Хабаровские школьники съездили в республику Крым. В составе делегации были ребята, победившие в городской акций «Пятерки» любимому городу», участники фестиваля социально-экономических проектов обучающихся города «Хабаровск. НАШ.», а также отличники городского смотра патриотической работы образовательных учреждений «Во славу отцов и Отечества!».

- Ребята находились на юге страны с 4 по 10 октября. Поездку организовали при поддержке мэра Хабаровска Сергея Кравчука, - прокомментировали в городском управлении образования.

В программе пребывания ребят были экскурсии по Севастополю, Ялте, Бахчисараю и Ливадии. Также ребята побывали в Никитском ботаническом саду, посмотрели экспозиции государственного историко-археологического музея – заповедника в Херсонесе, своими глазами школьники увидели мемориал Героической обороны Севастополя, крепость Чембало.

ИСТОЧНИК KP.RU